Як передає Politeka.net, Таюне (Таїсія Святко) прославилася як талановита співачка. Вона стала відома завдяки своїй роботі з улюбленцем українок Олегом Винником, з яким їй приписують роман.

На цей раз Таюне похвалилася отриманою нагородою. У публікації вона розповіла, звідки з'явилося прізвисько "Квітка" і показала щасливу себе в шикарній зеленій сукні з нагородою і дипломом в руках.

"Саме завдяки пісні «Схожа я на квітку» мене почали називати Квіткою Таюне 🥰 А тепер вона принесла мені нагороду у такій почесній премії як «Українська пісня року». Я щаслива і вдячна кожному з вас! Бажаю кожній жінці відчувати себе справжньою квіточкою ", — побажала Таюне.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вітаємо!", "Красоточка", "Крашиха", "Красуня, вітаю", "Ангелок", "Найкрасивіша квіточка 🌹Таечка вітаю заслужено", "Вітаю", "Вітаю з нагородою, моя розумничка", "Вітаємо, дуже хороша пісня", "Дуже красива", "Який у вас неймовірний образ", "Наша улюблена Таїсія, вітаю Вас, ви найкращі!", "Ви квіточка аленький! Красотулька! Удачі вам!".

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