Как передает Politeka.net, Таюне (Таисия Святко) прославилась как талантливая певица. Она стала известна благодаря своей работе с любимцем украинок Олегом Винником, с которым ей приписывают роман.

На этот раз Таюне похвасталась полученной наградой. В публикации она рассказала, откуда появилось прозвище "Квітка" и показала счастливую себя в шикарном зеленом платье с наградой и дипломом в руках.

"Именно благодаря песне «Схожа я на квітку» меня стали называть Квиткой Таюне 🥰 А теперь она принесла мне награду в такой почетной премии как «Украинская песня года». Я счастлива и благодарна каждому из вас! Желаю каждой женщине чувствовать себя настоящим цветочком", — пожелала Таюне.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Поздравляем!", "Красоточка", "Крашиха", "Красотка, поздравляю", "Ангелок", "Самый красивый цветочек ☺️🌹Таечка поздравляю заслуженно", "Поздравляю", "Поздравляю с наградой, моя умничка", "Поздравляем, очень хорошая песня", "Очень красивая", "Какой у вас невероятный образ", "Наша любимая Таисия, поздравляю Вас, Вы самые лучшие!", "Вы цветочек аленький! Красотулька! Удачи вам!".

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