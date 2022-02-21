Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський після перемоги на шоу "Голос країни" продовжує радувати українців новими піснями та контентом. Нещодавно він випустив нову пісню "Не мовчи", і представив кліп шанувальникам.

Так, цього разу Лазановський похвалився стильним образом на новому фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він постав перед камерою в спортивному костюмі блакитного кольору. Свій образ він доповнив білими кросівками, які відмінно розбавили блакитний колір.

"Я в дровах 😅

Тепер спокійно можна їхати в і-ф🔥

• Наступна зима буде теплою

• P.S. я вже в очікуванні весни та тепла", — зізнався Сергій Лазановський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією артиста: "Та ти що, на стилі", "Вогонь", "Хтось в дровах, а хтось в дрова", "Теж чекаю весну", "Кому що, а мені костюм подобається", "Та зізнайся, що це тільки для фотозони складав", "Сергій, ти кращий".

Також публікація Лазановского набрала більше тисячі лайків всього за пару годин.

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