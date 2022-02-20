Як передає Politeka.net, Володимир Завадюк є популярним українським продюсером. Він працює над безліччю шоу, серед яких "Танці з зірками" і "Голос країни". Варто відзначити, що нещодавно на телеекранах вийшов новий 12-ий сезон вокального шоу.

Так, цього разу Завадюк засвітився в кріслі одного з тренерів на шоу "Голос країни". У ньому він засвітився в стильному образі. На ньому темні штани та незвичайна кофта світлих тонів. Під фото продюсер вирішив закликати українців зібратися сьогодні біля екранів, щоб відволіктися від проблем.

"Ми були з вами у 2014, були у 2020. "Голос країни" - шоу, яке об'єднує біля екранів і надихає. Включіть сьогодні о 21:00 новий епізод. Ми всією командою дуже старалися, щоб ви посміхнулися і відволіклися. Але ще раз переконалися, що в нашій країні живуть такі талановиті люди, нам нічого не страшно. Зустрінемося ввечері та залишаємося вдома", — заявив Володимир Завадюк.

Під публікацією продюсера зібралося трохи коментарів: "Сьогоднішній випуск буде особливим", "Красунчик".

Також, популярна співачка Джамала не змогла пройти повз і залишила реакцію на фото Завадюка.

Раніше повідомлялося, "Голос країни" -12, продюсер Завадюк проговорився про головну особливість сезону.

Politeka розповідала, продюсеру "Голосу країни" висловили, що думають про новий сезон з Вакарчуком і Поляковою.

Також, продюсер "Танців з зірками" і "Голосу країни" вразив незвичайними татуюваннями.