Співачка Ольга Цибульська, кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, показала, як добре знає свого чоловіка.

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська - відома українська співачка і кума Михайла Хоми, з яким їй приписують фанати роман. Артистка одружена з загадковим чоловіком, якого вважає за краще не показувати громадськості. Зірка тільки проговорилася, що історія її кохання почалася ще в школі. Зараз пара виховує сина Нестор, який нібито дуже схожий на Михайла Хому. Не забуває Ольга і про соціальні мережі, де цього разу в Тікток опублікувала кумедне відео, розсмішивши українців.

На кадрах співачка сиділа і пила щось з чашки. Зірка почула, як коханий був у туалеті і жестами показала звуки, які виходили там, насмішивши українців.

"Коли знаєш всі його тріщини...", - написавши Оля.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Олька, ну ти і мовчиш приколи", "вогонь".

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