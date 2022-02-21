Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська - відома українська співачка і кума Михайла Хоми, з яким їй приписують фанати роман. Артистка одружена з загадковим чоловіком, якого вважає за краще не показувати громадськості. Зірка тільки проговорилася, що історія її кохання почалася ще в школі. Зараз пара виховує сина Нестор, який нібито дуже схожий на Михайла Хому. Не забуває Ольга і про соціальні мережі, де цього разу в Тікток опублікувала кумедне відео, розсмішивши українців.
На кадрах співачка сиділа і пила щось з чашки. Зірка почула, як коханий був у туалеті і жестами показала звуки, які виходили там, насмішивши українців.
"Коли знаєш всі його тріщини...", - написавши Оля.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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