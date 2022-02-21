Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица и кума Михаила Хомы, с которым ей приписывают фанаты роман. Артистка замужем за загадочным мужчиной, которого предпочитает не показывать общественности. Звезда только проговорилась, что история ее любви началась еще в школе. Сейчас пара воспитывает сына Нестора, который якобы очень похож на Михаила Хому. Не забывает Ольга и о социальных сетях, где в этот раз в ТикТок опубликовала забавное видео, рассмешив украинцев.
На кадрах певица сидела и пила что-то из чашки. Звезда услышала, как любимый был в туалете и жестами показала звуки, которые исходили там, насмешив украинцев.
"Когда знаешь все его трещинки...", - написала Оля.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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