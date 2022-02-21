Певица Ольга Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала, как хорошо знает своего супруга.

Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица и кума Михаила Хомы, с которым ей приписывают фанаты роман. Артистка замужем за загадочным мужчиной, которого предпочитает не показывать общественности. Звезда только проговорилась, что история ее любви началась еще в школе. Сейчас пара воспитывает сына Нестора, который якобы очень похож на Михаила Хому. Не забывает Ольга и о социальных сетях, где в этот раз в ТикТок опубликовала забавное видео, рассмешив украинцев.

На кадрах певица сидела и пила что-то из чашки. Звезда услышала, как любимый был в туалете и жестами показала звуки, которые исходили там, насмешив украинцев.

"Когда знаешь все его трещинки...", - написала Оля.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Олька, ну ты и молчишь приколы", "Огонь".

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская «раскачала» украинцев новым трендом, появилась реакция

Также Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская в новом образе разделила украинцев на два лагеря

А еще Politeka писала, что кума Dzidzio Цибульская назвала виновных в скандале с Нацотбором и Алиной Паш



