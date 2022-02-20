Як пише Politeka.net, Камалія - українська виконавиця, яка одружена з пакистанським мільярдером, завдяки чому її прозвали найбагатшою співачкою України. Нещодавно зірка заспівала гімн України, через що потрапила під критику, адже деякі подумали, що артистка співає під фонограму. У новій публікації в Instagram Камалія вирішила відповісти хейтерам, опублікувавши відео зі своїм вокалом.

"Є певні люди, які думають, що вони дуже розумні, але насправді вони доводять протилежне, коли пишуть, мовляв я співала гімн під фонограму, хоча я виконую Його з моменту як тільки він став нашим гімном і можу виконувати навіть не розігріваючи свої голосові зв'язки. Вони навіть не скидають з рахунків те, що іноді голос і зображення можуть просто не синхронізуватися з будь-яких причин. Якщо я можу співати перед оперною легендою Монтсеррат Кабальє, То навіщо мені співати власний гімн під фонограму, який набагато легше виконати? Або вони думають, що і це мій виступ теж під фонограму?", - написавши Камалія під виступом.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"Ви надбання і коштовність нашої країни !!!! Богиня", " отримала море задоволення, спасибі!!!!", "Камалія, заспокойся, то від заздрості, повір".

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