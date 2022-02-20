Як пише Politeka.net, Камалія - українська виконавиця, яка одружена з пакистанським мільярдером, завдяки чому її прозвали найбагатшою співачкою України. Нещодавно зірка заспівала гімн України, через що потрапила під критику, адже деякі подумали, що артистка співає під фонограму. У новій публікації в Instagram Камалія вирішила відповісти хейтерам, опублікувавши відео зі своїм вокалом.
"Є певні люди, які думають, що вони дуже розумні, але насправді вони доводять протилежне, коли пишуть, мовляв я співала гімн під фонограму, хоча я виконую Його з моменту як тільки він став нашим гімном і можу виконувати навіть не розігріваючи свої голосові зв'язки. Вони навіть не скидають з рахунків те, що іноді голос і зображення можуть просто не синхронізуватися з будь-яких причин. Якщо я можу співати перед оперною легендою Монтсеррат Кабальє, То навіщо мені співати власний гімн під фонограму, який набагато легше виконати? Або вони думають, що і це мій виступ теж під фонограму?", - написавши Камалія під виступом.
Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
"Майстер Шеф. Битва сезонів" покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися: "Ось тепер починається"
"Майстер Шеф" Мартиновська показала, як виглядала задовго до популярності: "Капець..."
Вакарчук сказав, що думає про Полякову, Дорофєєву і Потапу в "Голосі країни": "Відповідають тому, який..."
Фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті: "Через тиждень..."
"Ви надбання і коштовність нашої країни !!!! Богиня", " отримала море задоволення, спасибі!!!!", "Камалія, заспокойся, то від заздрості, повір".
Нагадаємо, українці накинулися на найбагатшу співачку, після виконання гімну
А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України Камалія показала, як і з ким проводить ночі
Також Politeka писала, що скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот