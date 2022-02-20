Как пишет Politeka.net, Камалия - украинская исполнительница, которая замужем за пакистанским миллиардером, благодаря чему ее прозвали самой богатой певицей Украины. Недавно звезда спела гимн Украины, из-за чего попала под критику, ведь некоторые подумали, что артистка поет под фонограмму. В новой публикации в Инстаграм Камалия решила ответить хейтерам, опубликовав видео со своим вокалом.

"Есть определенные люди, которые думают, что они очень умные, но на самом деле они доказывают противоположное, когда пишут, мол я пела гимн под фонограмму, хотя я исполняю его с момента как только он стал нашим гимном и могу исполнять даже не разогревая свои голосовые связки. Они даже не сбрасывают со счетов то, что иногда голос и изображение могут просто не синхронизироваться по всяким причинам. Если я могу петь перед оперной легендой Монтсеррат Кабалье, то зачем мне петь собственный гимн под фонограмму, который гораздо легче исполнить? Или они думают, что и это мое выступление тоже под фонограмму?", - написала Камалия под выступлением.

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:

"Вы достояние и драгоценность нашей страны !!!! Богиня", "Получила море удовольствия, спасибо!!!!", "Камалия, успокойся, то от зависти, поверь".

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