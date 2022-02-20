У Каті Осадчої і Юрія Горбунова Лютий багатий важливими датами. На початку місяця подружжя відсвяткувало п'яту річницю шлюбу, 19 лютого – п'ятиріччя їхнього старшого сина Івана, повідомляє Politeka.net. Вечірка з аніматорами стала не єдиним яскравим враженням, яке подарували хлопчикові.

У нових сторіс свого Instagram Катя Осадча показала, що син продовжує отримувати подарунки. Одним з яких став політ на вертольоті.

"Здійснили мрію Івасика. Політ на гелікоптері. Сюрпризи до Дня народження тривають», - написала телеведуча, і показала знімок, на якому хлопчик зображений поруч з батьком Юрієм Горбуновим на тлі вертольота.

Також телеведуча показала кадри, зняті під час польоту.

Як відомо, у Каті Осадчої і Юрія Горбунова є молодший син Данило, який з'явився на світ тільки минулого року. Примітно, що у телеведучого Іван і Даник це перші діти. А у його дружини є ще син від першого шлюбу, Ілля Поліщук. Хлопцеві вже 19 років.

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