Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - популярний український актор і зірка "Квартал 95". Зірка прославився завдяки проекту" Країна У", де зіграв роль Юри, чоловіка Ярини, яку грає Ірина Сопонару. З 2014 року виходить спін-офф "Країни У", який називає "Одного разу під Полтавою". І ось, в Instagram, Юрко відзвітував про завершення зйомок 15-го сезону проекту.

"Зйомки 15-го сезону #одного разу під Полтавою завершені !!! І як завжди святкуємо маленьким тістечком)))", - написав Юрко.

Також зірка показав величезне тістечко, яке більше схоже на торт. Артист зробив вигляд, що кусає ласощі, здивувавши виразом обличчя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже гарний торт. Юра, підкажіть, коли вийде новий сезон", "найкращі, я теж мрію сняться в кіно", "нічого собі, маленьке тістечко", " коли вийде?", "Маленьке, як камаз", "Ого, Юрець дає".

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