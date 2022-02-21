Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - популярный украинский актер и звезда "Квартал 95". Звезда прославился благодаря проекту "Країна У", где сыграл роль Юры, мужа Ярины, которую играет Ирина Сопонару. С 2014 года выходит спин-офф "Країни У", который называет "Одного разу під Полтавою". И вот, в Инстаграм, Юрий отчитался о завершении съемок 15-го сезона проекта.

"Съемки 15-го сезона #однажды под полтавой завершены !!! И как всегда празднуем маленьким пирожным)))", - написал Юрий.

Также звезда показал огромное пирожное, которое больше похоже на торт. Артист сделал вид, что кусает лакомство, удивив выражением лица.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивый торт. Юра, подскажите, когда выйдет новый сезон", "Самые лучшие, я тоже мечтаю снятся в кино", "Ничего себе, маленькое пирожное", "Когда выйдет?", "Маленькое, как камаз", "Ого, Юрец даёт"

Напомним, дочь Ткача после "Рассмеши комика" приехала покорять новое шоу, воодушевив отца

А еще Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" с дочкой растрогали мужа Дорофеевой Дантеса

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал редкие кадры с людьми, которые его вырастили



