Володимир Остапчук, який був ведучим популярних шоу "Маска" і "Співають всі", вирішив покрасуватися в мережі своїм дорогим відпочинком.

Як повідомляє Politeka.net, 37-річний український ведучий, шоумен і актор Володимир Остапчук відправився на Розкішний відпочинок з дружиною і активно показує в Мережі, як веселиться на курорті. Чоловік також в цей раз вирішив показати, як виглядає місце, де вони проведт час в цей раз.

Пара вирішила поплавати на яхті, вартість якої перевищує мільйон доларів. Остапчук також показав ціну яхти в Сторісах і зробив невеликий рум-тур кімнат, де вони зупинилися. Встигли відпочиваючі також подивитися і на дельфінів поблизу.

"Йдемо на вечірню прогулянку на яхті. Ось яхта і влаштуємо рум-тур» - пише Остапчук, вказавши вартість яхти: 1007159 доларів.

Нагадаємо, що для відпочинку Остапчук також зняв елітну віллу в готелі InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Доба в номері на двох осіб в цьому п'ятизірковому комплексі обійдуться в діапазоні 42-52 тис. гривень.

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"Сьогодні був"ледачий день". Ми тільки ходили на сапах, каяках, катамарані, пили шампанське цілувалися і відпочивали", - написав Остапчук, показавши фото дружини в леопардовому купальнику з оригінальним розрізом.

Після таких розваг подружжя відправилося на розкішну вечерю в ресторан.

"Особливо смачні краби, кальмари і тунець», - похвалився телеведучий.

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