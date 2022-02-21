Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", решил покрасоваться в сети своим дорогим отдыхом.

Как сообщает Politeka.net, 37-летний украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук отправился на роскошный отдых с женой и активно показывает в сети, как веселится на курорте. Мужчина также в этот раз решил показать, как выглядит место, где они проведт время в этот раз.

Пара решила поплавать на яхте, стоимость которой превышает миллион долларов. Остапчук также показал цену яхты в Сторисах и сделал небольшой рум-тур комнат, где они остановились. Успели отдыхающие также посмотреть и на дельфинов вблизи.

«Идем на вечернюю прогулку на яхте. Вот яхта и устроим рум-тур. обещали дильфинов» - пишет Остапчук, указав стоимость яхты: 1007159 долларов.

Напомним, что для отдыха Остапчук также снял элитную виллу в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Сутки в номере на двоих человек в этом пятизвездочном комплексе обойдутся в диапазоне 42-52 тыс. гривен.

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«Сегодня был "ленивый день". Мы только ходили на сапах, каяках, катамаране, пили шампанское целовались и отдыхали», - написал Остапчук, показав фото супруги в леопардовом купальнике с оригинальным разрезом.

После таких развлечений супруги отправились на роскошный ужин в ресторан.

«Особенно вкусные крабы, кальмары и тунец», - похвастался телеведущий.

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