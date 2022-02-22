Співачка Оля Полякова показала, як насолоджується відпочинком у своєму особняку посеред Дніпра після повернення з Шрі-Ланки.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою і тренером проекту "Голос країни". Зірка нещодавно відпочивала з дочками на Шрі-Ланці, але вже повернулася в Україну. Артистка на нових сторіс в Instagram вирішила показати, як після відпустки релаксує у своєму розкішному маєтку посеред Дніпра.

На нових кадрах Оля показала панорамний вид з вікна, демонструючи Дніпро.

"Це в сто разів краще, правда. Краса яка. Ну нарешті я вдома, в улюбленій лазні. Навіть не знаю, чесно кажучи, що краще: Шрі-Ланка чи це", - сказала Оля і показала величезний камін.

Після цього Полякова показала звірів, який гуляли біля річки.

"Що тут відбувається. Ой-йо-йой, якась любов пішла. Як же це красиво. Ціле стадо гуляє. Білі, чорні...",- прокоментувала Оля те, що відбувається за вікном.

Варто відзначити, що особняк Полякової знаходиться в селі Старе, Київська область. Котеджне містечко, де знаходиться Маєток, ретельно охороняється і без запрошення ВІП-мешканців туди не потрапити.

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