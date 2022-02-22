Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей и тренером проекта "Голос країни". Звезда недавно отдыхала с дочерьми на Шри-Ланке, но уже вернулась в Украину. Артистка на новых сторис в Инстаграм решила показать, как после отпуска релаксирует в своем роскошном поместье посреди Днепра.

На новых кадрах Оля показала панорамный вид из окна, демонстрируя Днепр.

"Это в сто раз лучше, правда. Красота какая. Ну наконец-то я дома, в любимой бане. Даже не знаю, честно говоря, что лучше: Шри-Ланка или это", - сказала Оля и показала огромный камин.

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После этого Полякова показала зверей, который гуляли у реки.

"Что тут происходит. Ой-йо-йой, какая-то любовь пошла. Как же это красиво. Целое стадо гуляет. Белые, черные...", - прокомментировала Оля происходящее за окном.

Стоит отметить, что особняк Поляковой находится в селе Старое, Киевская область. Коттеджный городок, где находится поместье, тщательно охраняется и без приглашения вип-жильцов туда не попасть.

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