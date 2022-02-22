Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - легендарна солістка групи ВІА Гра, яка була в колективі по 2011 рік. Після цього зірка знімалася у фільмах, а також випустила кілька сольних музичних композицій. Також артистка виступила в першому сезоні "Маски", де під образом Місяця продемонструвала свій оперний вокал. Зараз Надя займається створенням одягу і просуває особистий бренд. Не забуває Мейхер і про Instagram, де показала стильну сукню, хвалячись розкішною фігурою.

На фото Надя була в наряді, який ідеально підкреслив стегна. Зірка посміхалася, зробивши Селфі перед дзеркалом.

А на ще одному фото Мейхер показала свою зовнішність крупним планом. Зірка зробила селфі, показавши чесне фото без ретуші.

"Енергія всього", - підписала кадр хештегом Надя.

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