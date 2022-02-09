Бывшая солистка группы "ВИА Гра", известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер эффектно попозировала перед камерой в черном платье.

Надежда Мейхер занимается творчеством, завоевав популярность еще в 2000-х, передает Politeka.net. Звезда выступает, занимается дизайном одежды, а также блогингом.

В своем Инстаграм артистка много раз удивляла поклонников необычными образами. Например, в новом видео Надежда Мейхер позировала в платье, подчеркнувшем ее фигуру. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Она эффектно двигалась под музыку, крутя в руке красное перышко. Примечательно, что на голове певицы был необычный аксессуар - обруч в виде рогов.

"Без раздумываний рисуйте, щедро малюя красками свежесть первого впечатления. Не страшитесь, по своей простоте, быть разочарованными конечным результатом", - написали пользователи Сети.

Публикация быстро собрала более 3000 просмотров и много комментариев.

"Надежда 🔥 Невероятно красивая 🖤", "Разрыв!🔥🔥🔥❤️‍🔥", "Женщина красавица😏🔥🔥🔥👏", "Королева Красоты Надежда Мейхер Грановская Я люблю, обожаю Вас и классическую музыку В Вашем исполнении", - написали пользователи Сети.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер покрутилась перед камерой в прозрачном платье

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в платье с разрезом эффектно закинула ногу на ногу

Также Politeka писала, что Мейхер показала платье собственного авторства и призналась, чем вдохновлялась