Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес нещодавно з'явилася на прем'єрі фільму, якого чекала дуже довго. У новій комедії вона знялася з не менш знаменитими колегами, рекламувала вихід за допомогою коротких роликів, а також згадувала на концертах.
Причому кадри з концертів були використані для фільму, в якому Лопес зіграла головну роль. Шанувальники цього разу вирішили обговорити зовнішність Дженніфер, яка без сорому танцювала на сцені в занадто відкритому костюмі і блискітках.
Вид 52-річної Лопес, що не приховувала свої форми, чимало здивував шанувальників, адже таке вбрання навряд чи можна назвати пристойним:
"Вітаємо кращу зі святом🔥 👏; подорожує своїми формами; Я люблю тебе, Джо, але піднімати себе до такого рівня; Я просто обожнюю джейло; Я одержимий всім саундтреком.❤ ; Дуже милий фільм,❤; Моя пісенна мрія 🔥; 🔥 🔥 мій кумир!..Чи не занадто це сміливо? 😮 ; виглядає вульгарно; пора розсудитися " - пишуть в мережі.
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Також ми писали, Лопес здивувала зовнішністю на заході з нагоди прем'єри цього фільму. Її Лопес відвідала разом з коханим, проте саме її квітучий і яскравий зовнішній вигляд привернув найбільше уваги.
Дженніфер вибрала дизайнерської плаття з вишивкою і мереживами, яке більше схоже на весільне, ніж на звичайний вечірнє вбрання. Причому артистка вирішила доповнити образ маленькими туфлями на шпильці і срібним клатчем.
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