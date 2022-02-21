Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка зараз з чоловіком відпочиває на Мальдівах, поділилася в Instagram яскравими кадрами свого релаксу.

Так, Христина опублікувала цікавий колаж, в якому показала різні фрагменти свого відпочинку. Тут можна побачити кадри того, що саме вона робить на відпочинку, також корисні аксесуари для релаксу. І власне саму блогершу, причому навіть без купальника. Судячи з цих кадрів, Христина відмінно проводить час на Мальдівах.

У підписі до публікації Горняк написала: "Мій Maldives aesthetic виглядає саме так! Все що необхідно для класного відпочинку! І корисно і максимально естетично!". А шанувальники тут же почали обговорювати публікацію, засинаючи красуню компліментами: "Дуже естетично", "Спасибі, що ділитеся з нами", "Дуже красиво", "Ще додати велопрогулянки", "Шикарно", "Як класно, повний релакс", "Кайф", "Круто", "Як красиво", "Дуже красиво".

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