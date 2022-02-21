Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", похвастался кадрами роскошного отдыха с женой на Мальдивах.

Как сообщает Politeka.net, 37-летний украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук на своей странице в Instagram показал, как проводит время с женой Кристиной Горняк на Мальдивских островах.

«Сегодня был "ленивый день". Мы только ходили на сапах, каяках, катамаране, пили шампанское целовались и отдыхали», - написал Остапчук, показав фото супруги в леопардовом купальнике с оригинальным разрезом.

После таких развлечений супруги отправились на роскошный ужин в ресторан.

«Особенно вкусные крабы, кальмары и тунец», - похвастался телеведущий.

Также Владимир Остапчук показал, что после дня солнце его кожа приобрела красный оттенок.

Отметим, Владимир Остапчук снял элитную виллу в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Сутки в номере на двоих человек в этом пятизвездочном комплексе обойдутся в диапазоне 42-52 тыс. гривен.

Напомним, Остапчук с женой показали настоящую страсть на Мальдивах: "Представляю, что это смотрит его дочь"

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука на Мальдивах внезапно вспомнила детство: "Я никогда не забуду!"

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в купальнике взбудоражила видами с Мальдив: "Невозможно отвести взгляд"