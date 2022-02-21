Как сообщает Politeka.net, 37-летний украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук на своей странице в Instagram показал, как проводит время с женой Кристиной Горняк на Мальдивских островах.
«Сегодня был "ленивый день". Мы только ходили на сапах, каяках, катамаране, пили шампанское целовались и отдыхали», - написал Остапчук, показав фото супруги в леопардовом купальнике с оригинальным разрезом.
После таких развлечений супруги отправились на роскошный ужин в ресторан.
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«Особенно вкусные крабы, кальмары и тунец», - похвастался телеведущий.
Также Владимир Остапчук показал, что после дня солнце его кожа приобрела красный оттенок.
Отметим, Владимир Остапчук снял элитную виллу в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Сутки в номере на двоих человек в этом пятизвездочном комплексе обойдутся в диапазоне 42-52 тыс. гривен.
Напомним, Остапчук с женой показали настоящую страсть на Мальдивах: "Представляю, что это смотрит его дочь"
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