Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая сейчас с мужем отдыхает на Мальдивах, поделилась в Instagram яркими кадрами своего релакса.

Так, Кристина опубликовала интересный коллаж, в котором показала разные фрагменты своего отдыха. Здесь можно увидеть кадры того, что именно она делает на отдыхе, также полезные аксессуары для релакса. И собственно саму блогершу, причем даже без купальника. Судя по этим кадрам, Кристина отлично проводит время на Мальдивах.

В подписи к публикации Горняк написала: "Мой Maldives aesthetic выглядит именно так! Все что необходимо для классного отдыха! И полезно и максимально эстетично!". А поклонники тут же принялись обсуждать публикацию, засыпая красотку комплиментами: "Очень эстетично", "Спасибо, что делитесь с нами", "Очень красиво", "Еще добавить велопрогулки", "Шикарно", "Как классно, полный релакс", "Кайф", "Круто", "Как красиво", "Очень красиво".

Напомним, Жена Остапчука в "хищном" купальнике с дерзкими вырезами похвасталась формами: фото с Мальдив.

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