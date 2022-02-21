Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 33-річна українська танцівниця та педагог-хореограф Ілона Гвоздьова, яка стала переможницею проєкту "Танці з зірками" в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним, поділилася з шанувальниками своїми переживаннями через ситуацію в країні.
"Останнім часом ситуація в країні дуже напружена і я все більше починаю хвилюватися за банківську систему. Одного разу вже в мого чоловіка трапилася біда. Банк лопнув в всі заощадження просто пропали", - розповіла Ілона Гвоздьова.
Переможниця "Танців з зірками" залишила спеціальне віконечко та поцікавилася у шанувальників, що вони думають з цього приводу.
Зауважимо, що багато хто занепокоєний ситуацією в країні. За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, чисельність російських військ на кордоні України не зменшується незважаючи на запевнення Москви. Всього підрозділи РФ, стягнуті до кордонів, налічують 147 тисяч осіб.
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Раніше Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" в міні влаштувала "брудні танці" з високим красенем: "Який же кайф...".
Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" відверто розповіла про свої пологи: "Це було пекло".
Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" не змогла стримати переживань: "Найстрашніше для мене...".