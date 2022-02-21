Відома українська танцівниця, педагог-хореограф Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками переживаннями через ситуацію в країні та розповіла історію з життя.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 33-річна українська танцівниця та педагог-хореограф Ілона Гвоздьова, яка стала переможницею проєкту "Танці з зірками" в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним, поділилася з шанувальниками своїми переживаннями через ситуацію в країні.

"Останнім часом ситуація в країні дуже напружена і я все більше починаю хвилюватися за банківську систему. Одного разу вже в мого чоловіка трапилася біда. Банк лопнув в всі заощадження просто пропали", - розповіла Ілона Гвоздьова.

Переможниця "Танців з зірками" залишила спеціальне віконечко та поцікавилася у шанувальників, що вони думають з цього приводу.

Зауважимо, що багато хто занепокоєний ситуацією в країні. За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, чисельність російських військ на кордоні України не зменшується незважаючи на запевнення Москви. Всього підрозділи РФ, стягнуті до кордонів, налічують 147 тисяч осіб.

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