Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 33-летняя украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева, которая стала победительницей проекта "Танці з зірками" в паре с юмористом Игорем Ласточкиным, поделилась с поклонниками своими переживаниями из-за ситуации в стране.
"Последнее время ситуация в стране очень напряженная и я все больше начинаю волноваться за банковскую систему. Однажды уже у моего мужа случилась беда. Банк лопнул во все накопления просто пропали", - рассказала Илона Гвоздева.
Победительница "Танців з зірками" оставила специальное окошечко и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.
Заметим, что многие обеспокоены ситуацией в стране. По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, численность российских войск на границе Украины не уменьшается, несмотря на заверения Москвы. Всего подразделения РФ, взысканные к границам, насчитывают 147 тысяч человек.
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Ранее Politeka сообщала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в мини устроила "грязные танцы" с высоким красавцем: "Какой же кайф...".
Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о своих родах: "Это был ад".
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" не смогла сдержать переживаний: "Самое страшное для меня...".