Українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемогла на "Танцях з зірками" і була постановником на грузинській версії шоу, розповіла про догляд за тілом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова опублікувала відео з салону краси. Танцівниця лежала на кушетці в білому костюмі, поки її масажували за допомогою лазера. Зірка зізналася, що одного спорту їй вже недостатньо.

"Після 30-ти вже просто танців і фізнавантаження недостатньо для загального і повного тонусу шкіри тіла", - зазначила Гвоздьова, додавши, що стежити за собою нелегко і потрібно прикладати максимум зусиль.

За словами танцівниці, щоб шкіра виглядала молодо і красиво, необхідно робити косметичні процедури.

"Я теж не ідеальна. Є купа моментів, над якими потрібно працювати вже зовні (наприклад, з животом і шкірою на животі) особливо після пологів", - додала зірка, у якої є двоє дітей.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова показала результати після салону краси:"Кайфую від оновленої себе".

Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова після хвилі гніву розповіла про атаку на своє авто: "аж температура піднялася".

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова продемонструвала, як виглядає вранці:"день важкий".