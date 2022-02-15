Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова опублікувала відео з салону краси. Танцівниця лежала на кушетці в білому костюмі, поки її масажували за допомогою лазера. Зірка зізналася, що одного спорту їй вже недостатньо.
"Після 30-ти вже просто танців і фізнавантаження недостатньо для загального і повного тонусу шкіри тіла", - зазначила Гвоздьова, додавши, що стежити за собою нелегко і потрібно прикладати максимум зусиль.
За словами танцівниці, щоб шкіра виглядала молодо і красиво, необхідно робити косметичні процедури.
"Я теж не ідеальна. Є купа моментів, над якими потрібно працювати вже зовні (наприклад, з животом і шкірою на животі) особливо після пологів", - додала зірка, у якої є двоє дітей.
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