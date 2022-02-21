Ілона Гвоздьова після відходу з шоу продовжує займатися танцями, передає Politeka.net. Зірка показала, як провела час в одній зі шкіл танців в компанії високого красеня - танцюриста Романа Грицина.
На кадрах Ілона Гвоздьова з партнером, та іншими учасниками, влаштували "брудні танці" під пісню з однойменного фільму, який став культовим.
Хореограф була в чорній міні-сукні з вирізом на спині, яка підкреслила її фігуру.
"Спасибі за дует", - написала Ілона Гвоздьова.
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
"Майстер Шеф. Битва сезонів" покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися: "Ось тепер починається"
Не стало знаменитої моделі і актриси, яка раніше поховала геніального чоловіка: "Її буде не вистачати"
Українці накинулися на найбагатшу співачку, після виконання гімну: "У фонограму не потрапляєте"
"Брудні танці" - нові мотиви від мене і Романа Грицина", - додала артистка.
Також хореограф зізналася, що приносить їй задоволення: "Який же кайф бачити палаючі очі цих прекрасних танцівниць".
Зазначимо, Ілона Гвоздьова займається танцями з дитинства. У 2008 році вона перемогла на Чемпіонаті України з фанку, а у 2009-му взяла участь у шоу "Танцюють всі!"-2, в якому увійшла до трійки кращих танцівниць України.
А у 2018 році артистка перемогла в шоу "Танці з зірками" у парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. У 2021 році зірка оголосила про рішення більше не брати участь у проекті.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова розповіла, з якими проблемами зіткнулася після пологів
Також Politeka писала, що Гвоздьова розкрила свій діагноз, через який поки не може повернутися в Україну