Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася своїми вміннями в одній зі шкіл танців.

Ілона Гвоздьова після відходу з шоу продовжує займатися танцями, передає Politeka.net. Зірка показала, як провела час в одній зі шкіл танців в компанії високого красеня - танцюриста Романа Грицина.

На кадрах Ілона Гвоздьова з партнером, та іншими учасниками, влаштували "брудні танці" під пісню з однойменного фільму, який став культовим.

Хореограф була в чорній міні-сукні з вирізом на спині, яка підкреслила її фігуру.

"Спасибі за дует", - написала Ілона Гвоздьова.

"Брудні танці" - нові мотиви від мене і Романа Грицина", - додала артистка.

Також хореограф зізналася, що приносить їй задоволення: "Який же кайф бачити палаючі очі цих прекрасних танцівниць".

Зазначимо, Ілона Гвоздьова займається танцями з дитинства. У 2008 році вона перемогла на Чемпіонаті України з фанку, а у 2009-му взяла участь у шоу "Танцюють всі!"-2, в якому увійшла до трійки кращих танцівниць України.

А у 2018 році артистка перемогла в шоу "Танці з зірками" у парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. У 2021 році зірка оголосила про рішення більше не брати участь у проекті.

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