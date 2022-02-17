Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ілона Гвоздьова вирішила поспілкуватися з фанатами, відповівши на деякі їхні запитання.

"Як пройшли ваші перші пологи?",- запитали у танцівниці шанувальники.

Вона опублікувала фото з пологового будинку зі своєю старшою донькою Рією і поділилася історією.

"Пройшли в пологовому будинку "Ромашка" природним шляхом завдовжки 12 годин. І згадуючи їх - це було пекло, так як я неправильно тужилася при родовій діяльності, у мене всі очі були в крові від розривів капілярів. Навколо мене стояло 6 чоловік лікарів і ліктем допомагали видавити дитину-це було пекло", - зізналася зірка.

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Гвоздьова зазначила, що лікар, яка її вела, була хорошою. Вона до останнього була поруч і підтримувала породіллю.

«Але слава богу, пологи пройшли вдало, без особливих ускладнень. Тільки зір трохи впав. Жодного розриву, розтяжок і гематом», - зазначила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова, скрін

Нагадаємо, що Гвоздьова продемонструвала, на що йде заради красивої фігури: «Після 30-ти вже...».

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