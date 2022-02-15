Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка перемагала в українському шоу" Танці з зірками", а також була хореографом грузинського варіанту проекту, поїдлилася своїми переживаннями на своїй сторінці в Instagram.
Ілона Гвоздьова торкнулася теми, яка зараз хвилює багатьох українців.
"Зараз для всіх нас настали тривожні часи! Найстрашніше для мене-це жити в невіданні і бути невпевненим у завтрашньому дні в своїй рідній країні! Сьогодні страшно дивитися і слухати новини, в школі батькам роблять оповіщення про план евакуації дітей і так далі!",- написала зірка в новому пості.
Ілона Гвоздьова, що зараз найбільше хоче бути поруч зі своєю сім'єю.
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"Я не знаю, що буде завтра з нами, але точно знаю з ким і де я хочу бути сьогодні і зараз - це зі своєю сім'єю і в своїй країні! І що б не сталося, я точно знаю, я у себе вдома і тут моє місце сили!», - зазначила вона.
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