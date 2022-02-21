Ектор Хіменес-Браво часто показує в Instagram результати своїх тренувань, чоловік захоплений походами в спортзал і багато працює над тим, щоб завжди бути у формі, повідомляє Politeka.net.

Але так було далеко не завжди і раніше Ектор навіть заробив проблеми зі шлунком, кровообігом і травленням через те, як погано харчувався і вів малорухливий спосіб життя.

Зараз чоловік вирішив згадати свої роки з минулого, далекого дитинства і юності. Також Ектор посміявся над тим, як раніше виглядав. На думку чоловіка, це був корисний, хоч і непростий досвід.

Також Ектор розповідав, що з тих пір він не залишає свої плани з харчування, тренувань і вихідних, не даючи собі розслабитися.

"У юнацькому віці я був дуже худим. Але з початком роботи я почав набирати вагу, тому що не вистачало часу для правильної їжі. Потім з часом через зайву вагу моє тіло стало виглядати просто жахливо, як груша.

Не встиг сказати, мені потім поставили діагноз-ожиріння другого ступеня. Всі мої органи були в вісцеральному жирі. Мені дуже довго проводили аналізи і сказали, що мій спосіб життя може привести до інсульту. Всі артерії в головний мозок були перетиснуті, жир в печінці, жир в шиї", - поділився Ектор.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" смішно відреагував на особисту історію екс-учасника "Холостячки"

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив, хто не пускає його на роботу

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф» пожартував над українцями, які розшукують його дівчину