Эктор Хименес-Браво показал памятные кадры из прошлого, которые ему нравятся больше всего.

Эктор Хименес-Браво часто показывает в Инстаграм результаты своих тренировок, мужчина увлечен походами в спортзал и много работает над тем, чтобы всегда быть в форме, сообщает Politeka.net.

Но так было далеко не всегда и ранее Эктор даже заработал проблемы с желудком, кровообращением и пищеварением из-за того, как плохо питался и вел малоподвижный образ жизни.

Сейчас мужчина решил вспомнить свои годы из прошлого, далекого детства и юности. Также Эктор посмеялся над тем, как раньше выглядел. По мнению мужчины, это был полезный, хоть и непростой опыт.

Также Эктор рассказывал, что с тех пор он не оставляет свои планы по питанию, тренировкам и выходным, не давая себе расслабиться.

«В юношеском возрасте я был очень худым. Но с началом работы я начал набирать вес, потому что не хватало времени для правильной еды. Потом со временем из-за лишнего веса мое тело стало выглядеть просто ужасно, как груша.

Не успел сказать, мне потом поставили диагноз – ожирение второй степени. Все мои органы были в висцеральном жире. Мне очень долго проводили анализы и сказали, что мой образ жизни может привести к инсульту. Все артерии в головной мозг были пережаты, жир в печени, жир в шее», - поделился Эктор.

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