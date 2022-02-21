Як пише Politeka.net, Ірина Демічева і Дмитро Монатік довгий час приховували свої стосунки. Але кілька років тому красуня почала миготіти перед камерами, а також показала двох дітей, яких народила знаменитому чоловікові. Тепер Ірина активно розвиває свій блог в Instagram, де вже за нею стежать десятки тисяч фанатів, яких Демічева постійно радує новими фото.

В цей раз Ірина опублікувала знімок, на якому позувала разом з чоловіком і синами. Все сімейство стояло перед дзеркалом, кривляючись для Селфі.

"Прекрасного дня і супер продуктивної всім тижня. Через 8 днів весна", - написала Ірина.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Кольорові які"," обожнюємо"," Красунчеги"," чудові"," пташенята"," Вау, чудові які і вам прекрасного дня", " і вам чарівного дня!", "І це чудово", "одна особа", "ви такі класні".

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