Как пишет Politeka.net, Ирина Демичева и Дмитрий Монатик долгое время скрывали свои отношения. Но несколько лет назад красотка начала мелькать перед камерами, а также показала двоих детей, которых родила знаменитому мужу. Теперь Ирина активно развивает свой блог в Инстаграм, где уже за ней следят десятки тысяч фанатов, которых Демичева постоянно радует новыми фото.
В этот раз Ирина опубликовала снимок, на котором позировала вместе с мужем и сыновьями. Все семейство стояло перед зеркалом, кривляясь для селфи.
"Прекрасного дня и супер продуктивной всем недели. Через 8 дней весна", - написала Ирина.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Цветные какие", "Обожаем", "Красавчеги", "Замечательные", "Птенчики", "Вау, чудесные какие и вам прекрасного дня", "И вам волшебного дня!", "И это прекрасно", "Одно лицо", "Вы такие классные".
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