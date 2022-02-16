Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Ирины Монатик появились кадры, сделанные в Лос-Анджелесе. На одном фото она козырнула стильным видом на голливудской Аллее звезд, а на втором растрогала всех видом семьи в полоном составе.
«Воспоминания - фантастическая способность человека, просматривая фотографии я даже помню запахи, вкусы, музыку, которая играла в тот момент, наше настроение, шутки, переживания… Правду говорят, знания и воспоминания никто никогда не сможет у вас отобрать, поэтому их нужно как можно больше собирать на протяжении жизни и именно на них тратить свои сбережения!», - отметила Ирина.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Ваша семья – это так красиво!», «Обожаю пересматривать "старі фотографії". Это незабываемые воспоминания, наполняющие нас эмоциями», «Почти везде с детками. Образцовая семья. Молодцы», - пишут пользователи сети.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская показала своего «Валентина», кадры: «Love is»
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."
Остановилось сердце великого режиссера, на его фильмах выросли поколения: "Спасибо..."
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Напомним, что Ирина Монатик впечатлила видом на Мальдивах с распущенными волосами: "Мой Бог, роскошно".
Также Politeka сообщала, что Ирина Монатик впечатлила Дорофееву и Никитюк откровением: "Ведь так умеет лишь он".
А еще Politeka писала, что Ирина Монатик в страстных объятиях мужа показала, что такое кайф: "Рай в шалаше".