Жена известного музыканта и продюсера Дмитрия Монатика решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о своем отдыхе в США.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Ирины Монатик появились кадры, сделанные в Лос-Анджелесе. На одном фото она козырнула стильным видом на голливудской Аллее звезд, а на втором растрогала всех видом семьи в полоном составе.

«Воспоминания - фантастическая способность человека, просматривая фотографии я даже помню запахи, вкусы, музыку, которая играла в тот момент, наше настроение, шутки, переживания… Правду говорят, знания и воспоминания никто никогда не сможет у вас отобрать, поэтому их нужно как можно больше собирать на протяжении жизни и именно на них тратить свои сбережения!», - отметила Ирина.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Ваша семья – это так красиво!», «Обожаю пересматривать "старі фотографії". Это незабываемые воспоминания, наполняющие нас эмоциями», «Почти везде с детками. Образцовая семья. Молодцы», - пишут пользователи сети.

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