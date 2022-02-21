Відома українська співачка, ведуча нового сезону шоу "Орел і Решка. Земляни" Мішель Андраде дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про свої теперішні стосунки.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка разом з блогером Кирилом Макашовим веде телепрограму "Орел і Решка. Земляни", дала інтерв'ю Лізі Дідковській, яке опублікували на її YouTube-каналі.

Так, Мішель розговорилася про свої теперішні стосунки, які ретельно приховує. Співачка зауважила, що зі своїм молодим чоловіком вони зустрічаються вже досить довго.

"Ну ми давно зустрічаємося. Ну я не можу сказати супер давно, але це вже стосунки, які…Що ти розумієш, що вони до чогось ведуть, що в них є майбутнє", - каже Андраде.

25-річна співачка зауважила, що не любить розмовляти про стосунки, адже вона не готова виносити особисте на публіку.

"Я не хочу, щоб це обговорювалося масово", - сказала Мішель, однак зауважила, її теперішній хлопець - музикант.

Ведуча припустила, що можливо, співачка не розповідає про стосунки за умовами свого контракту, але Мішель спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, що Мішель Андраде близько п'яти років зустрічалася з молодим співаком Микитою Ломакіним, але пара розірвала стосунки. Зараз серця екс-закоханих зайняті - Ломакін охоче публікує фото і відео зі своєю дівчиною в Instagram, а от Мішель коханого приховує.

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