Відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", разом зі своїм співведучим Кирилом Макашовим зняли випуск в Перу та Аргентині.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці "Нового каналу" в Instagram показали шанувальникам тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни", ведучими якого стали українська співачка болівійського походження Мішель Андраде та блогер Кирило Макашов, фото з нового випуску.

Так, глядачі зможуть побачити два премєрних випуски з Аргентини та Перу.

"Вмикай Новий прямо зараз та дивись два прем’єрних випуски "Орел&Решка. Земляни"! 🌏

Сьогодні наші ведучі Michelle Andrade і Кирило Макашова завітають в гості до Аргентини та Перу 💚", - написали на сторінці.

На сторінці опублікували серію фото, заінтригувавши цікавими кадрами з випусків. На одній зі світлин Мішель Андраде кокетливо закинула ногу на свого колегу Кирила Макашова, ведучі трималися за руки.

"Красивая пара", - написали в коментарях.

Нагадаємо, що зірка "Орла і Решки" Андраде декілька років зустрічалася зі співаком Микитою Ломакіним, однак пара розірвала стосунки. Зараз виконавець зустрічається з новою дівчиною та часто публікує спільні фото, натомість Мішель свої стосунки приховує. Андраде зауважила, що її хлопець також музикант і вони зустрічаються вже тривалий час.

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