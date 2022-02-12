Співачка Мішель Андраде, зірка "Орел і Решка", показала тренування з ефектним тренером, поділившись у своєму блозі кадрами.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою і зіркою "Орел і Решка". Також артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

У новому сторіс зірка опублікувала посилання на пост тренера, де займалася спортом.

"Щоб прес горів", - написала Мішель.

А в пості тренера було повноцінне відео з усіма вправами, які зробила Андраде.

"Після цього прес горить так добре. Ти захочеш це зберегти на потім. Моя головна порада при виконанні цього тренування-переконайтеся, що ви весь час контролюєте і відчуваєте як працює прес", - написав тренер.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мій прес і я передаємо вам вогонь, спасибі", " спасибі велике! Те, що потрібно", "Вау яка гарна фігура у Мішель", " клас! Спасибі за наочний комплекс вправ!".

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