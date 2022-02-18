Мішель Андраде майже рік подорожує і показує країни в проекті "Орел і решка", передавати Politeka.net. В інтерв'ю Лізі Дідковській ведуча розповіла про найжорсткішу ситуацію на зйомках, трапилася вона в Непалі в Катманду.

Зйомки відбувалися біля крематорію.

"Ти відразу, коли заходиш туди, ти відчуваєш такий специфічний запах. Начебто він тобі подобається, тому що він солодкий. Але коли ти знаєш, що це не пахощі, а кремують людей, ти розумієш, що він тобі з заважався вже з якимись цікавими асоціаціями. Тут на площі діти грають, веселяться, ось тут носять труп перед тобою, жінка плаче, просто у неї серце рветься. Тут ти бачиш труп, з цього боку купа диму і такі маленькі будиночки, і там лежать трупи людей, які зараз будуть кремувати», - розповіла ведуча.

Мішель Андраде зізналася, що була вражена тим, що відбувається.

«З одного боку ти побачив труп, з іншого боку ти бачиш, як рідні його оплакують. І сидиш, і цей попіл літає просто. І ти просто думаєш:»воно просто летить на мене". І ці запахи змішалися. І ти просто офігеваешь від того, що ти це бачиш», - поділилася ведуча "Орла і Решки».

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