У мережі опублікували короткий фрагмент відео, на якому можна побачити Дана Балан і Тіну Кароль, а також їх ніжні почуття один до одного.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених відносинам Дана Балана і Тіни Кароль, опублікували миле відео з "Голосу країни", де обидва артисти були зірковими тренерами. У ролику Тіна спілкується з одним з учасників і радить йому прислухатися до Дан, адже він "щось знає про шоу-бізнес".

"Прислухайся до нього. У нього іноді є дивні звичайно ідеї, але вони такі працюють, ось щось він знає в цьому мистецтві шоу-бізнесу",-говорить співачка, звертаючись до учасника вокального шоу.

В цей же час Балан крутиться навколо Кароль, спілкується з іншими зірковими тренерами, з деякими навіть обіймається. І коли вона говорить саме ці словами, Дан з цікавістю за нею спостерігає, в його очах можна побачити непідробні почуття до Тіни. А потім кладе руку на її волосся і ніжно цілує неначе в скроню. Виглядає це дуже романтично і трепетно.

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