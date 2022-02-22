Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених відносинам Дана Балана і Тіни Кароль, опублікували миле відео з "Голосу країни", де обидва артисти були зірковими тренерами. У ролику Тіна спілкується з одним з учасників і радить йому прислухатися до Дан, адже він "щось знає про шоу-бізнес".
"Прислухайся до нього. У нього іноді є дивні звичайно ідеї, але вони такі працюють, ось щось він знає в цьому мистецтві шоу-бізнесу",-говорить співачка, звертаючись до учасника вокального шоу.
В цей же час Балан крутиться навколо Кароль, спілкується з іншими зірковими тренерами, з деякими навіть обіймається. І коли вона говорить саме ці словами, Дан з цікавістю за нею спостерігає, в його очах можна побачити непідробні почуття до Тіни. А потім кладе руку на її волосся і ніжно цілує неначе в скроню. Виглядає це дуже романтично і трепетно.
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