В сети опубликовали короткий фрагмент видео, на котором можно увидеть Дана Балан и Тину Кароль, а также их нежные чувства друг к другу.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных отношениям Дана Балана и Тины Кароль, опубликовали милое видео с "Голоса країни", где оба артиста были звездными тренерами. В ролике Тина общается с одним из участников и советует ему прислушиваться к Дану, ведь он "что-то знает о шоу-бизнесе".

"Прислушайся к нему. У него иногда есть странные конечно идеи, но они такие работающие, вот что-то он знает в этом искусстве шоу-бизнеса", - говорит певица, обращаясь к участнику вокального шоу.

В это же время Балан вертится вокруг Кароль, общается с другими звездными тренерами, с некоторыми даже обнимается. И когда она говорит именно эти словам, Дан с интересом за ней наблюдает, в его глазах можно увидеть неподдельные чувства к Тине. А затем кладет руку на ее волосы и нежно целует как будто в висок. Выглядит это очень романтично и трепетно.

Напомним, Дана Балана подловили в одесском ресторане: как выглядит и отдыхает певец в обычной жизни.

Как сообщала Politeka, Возвращение Тины Кароль на "Голос країни" вызвало резонанс: "Ничего не понимаю".

Также Politeka писала, что Балан рассказал об особых отношениях с известной блондинкой, видео: "Впервые это все волшебно".