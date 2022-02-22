Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных отношениям Дана Балана и Тины Кароль, опубликовали милое видео с "Голоса країни", где оба артиста были звездными тренерами. В ролике Тина общается с одним из участников и советует ему прислушиваться к Дану, ведь он "что-то знает о шоу-бизнесе".
"Прислушайся к нему. У него иногда есть странные конечно идеи, но они такие работающие, вот что-то он знает в этом искусстве шоу-бизнеса", - говорит певица, обращаясь к участнику вокального шоу.
В это же время Балан вертится вокруг Кароль, общается с другими звездными тренерами, с некоторыми даже обнимается. И когда она говорит именно эти словам, Дан с интересом за ней наблюдает, в его глазах можно увидеть неподдельные чувства к Тине. А затем кладет руку на ее волосы и нежно целует как будто в висок. Выглядит это очень романтично и трепетно.
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Напомним, Дана Балана подловили в одесском ресторане: как выглядит и отдыхает певец в обычной жизни.
Как сообщала Politeka, Возвращение Тины Кароль на "Голос країни" вызвало резонанс: "Ничего не понимаю".
Также Politeka писала, что Балан рассказал об особых отношениях с известной блондинкой, видео: "Впервые это все волшебно".