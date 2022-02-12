Любопытное фото с украинской певицей Тиной Кароль всколыхнуло Сеть - артистка позировала с красавцем-брюнетом, с которым знакома уже очень давно.

Так, на одной из фан-страничек 37-летней Кароль в Инстаграм опубликовали кадр, на котором певица предстала вместе со своим PR-менеджером Павлом Орловым, передает Рoliteka.net.

Тина положила голову коллеге на плечо, нежно коснувшись рукой. Оба взглянули в камеру, улыбнувшись уголками губ.

Поклонники кинулись обсуждать. Особенно переполошились те, кто все еще верит в роман Кароль с молдавским певцом Даном Баланом.

"Красотули💞💞💞"; "Я не поняла это кто? А где Дан Балан?"; "Отличная пара. Много лет вместе. Чувства проверены годами"; "Дан намного лучше"; "Не говорите глупостей. Паша женат. Они очень давно работают с Тиной, еще с тех времен, когда был жив Женя. Паша Тине как брат. А про Балана думайте как хотите", - пишут в Сети.

Отметим, с Орловым Кароль сотрудничает еще с самого начала своей карьеры. После смерти ее мужа Евгения Огира в 2013 году им с Пашей частенько приписывали роман, который, впрочем, ни разу не подтвердился.

Что касается Балана, то слухи об их романтической связи появились несколько лет назад, когда они оба были тренерами в шоу "Голос країни". Несмотря на то, что Дан недавно заявил, что они с Тиной только друзья, многие все еще верят в их бурную страсть.

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