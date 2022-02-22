Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна є однією з учасниць "жіночого кварталу", з яким разом виступає вже не один рік і часто знімає забавні ролики між зйомками. Зараз Катерина також захоплена танцями і активно розвиває свої навички.

Дівчина намагається не говорити про особисте життя, тому робить акценти на різних нейтральних темах і не обговорює нічого про свої плани на майбутнє, вважаючи за краще дивувати фанатів витівками. Кадри з нової чуттєвої зйомки відразу оцінили в мережі.

"Ну що, почали нове життя з Понеділка?🥲 » - сказано в підписі під кадром Катерини, яка без сорому показала фігуру в розстебнутих штанях.

У мережі відреагували: "красуня, подобається; Ви прекрасна!!; Ага, щопонеділка нове життя; це точно😄; Красавіца❤; як говоритися, життя нове, а реальність Стара 😁; в тренажерний зал ніколи не ходжу по понеділках. У понеділок завжди повний зал тих хто починає нове життя, а з вівторка вже нормально зал вільний; а що робити зі старою ? Викидати шкода, начебто було не все так погано!🔥 Яка ж ти чарівна!❤».

Ми писали, що Катерина - відома гімнастка, а також актриса з "жіночого кварталу". Зірка радує українців своєю творчістю не тільки на ТБ, але і в інтернеті, де веде свій блог в соціальній мережі Instagram.

На новому відео Катя Нікітіна була у вузькому костюмі з вирізами спереду і ззаду. Зірка ефектно рухалася, вражаючи своїми формами на кадрах.

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