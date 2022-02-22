Как пишет Politeka.net, Катя Никитина является одной из участниц "Женского квартала", с которым вместе выступает уже не один год и часто снимает забавные ролики между съемками. Сейчас Катерина также увлечена танцами и активно развивает свои навыки.

Девушка старается не говорить о личной жизни, поэтому делает акценты на разных нейтральных темах и не обсуждает ничего о своих планах на будущее, предпочитая удивлять фанатов выходками. Кадры из новой чувственной съемки сразу оценили в сети.

«Ну что, начали новую жизнь с понедельника?🥲» - сказано в подписи под кадром Катерины, которая без стеснения показала фигуру в расстегнутых штанах.

В сети отреагировали: «Красавица, нравится; Вы прекрасная!!; Ага, каждый понедельник новая жизнь; Это точно😄; Красавіца❤; Как говориться, жизнь новая, а реальность старая 😁; В тренажерный зал никогда не хожу по понедельникам. В понедельник всегда полный зал тех кто начинает новую жизнь, а со вторника уже нормально зал свободный; А что делать со старой ? Выбрасывать жалко, вроде было не всё так плохо》 Катюшка огонь!🔥 Какая же ты очаровательная!❤».

Мы писали, что Катерина - известная гимнастка, а также актриса из "Женского квартала". Звезда радует украинцев своим творчеством не только на ТВ, но и в Интернете, где ведет свой блог в социальной сети Инстаграм.

На новом видео Катя Никитина была в узком костюме с вырезами спереди и ззади. Звезда эффектно двигалась, впечатляя своими формами на кадрах.

Напомним, звезда "Женского квартала" выставила формы напоказ в обтягивающем комбинезоне

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