Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам фрагмент нового проєкту на "Новому каналі" про цікаву молодь України, який вона буде вести разом з Романом Міщеряковим.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 34-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фрагмент нового проєкту на "Новому каналі", ведучими якого стали вона та переможець "Ліги сміху", актор Improv Live Show Роман Міщеряков.

"ДрузяШки це буде дуже кльовий проект, про цікаву молодь України)))

Не пропустіть прем’єру на Новому каналі 22 лютого в 20.00🤘🏻🤘🏻", - написала Нікітюк.

Ймовірно Леся мала на увазі нове реаліті на "Новому каналі" - "Пара на мільйон", прем'єра якого відбудеться саме 22 лютого 2022 року о 20:00.

Так, на відео себе представляв переможець "Ліги сміху", гуморист Марк Куцевалов. Хлопець дуже детально охарактеризував себе, чим насмішив Лесю Нікітюк та інших учасників реаліті.

На публікацію Лесі відреагував відомий ведучий Володимир Остапчук: "😂😂😂".

Шанувальники також прокоментували кумедний відеоролик: "Нє, ну а що, такого і додому не соромно привести😂", "Марк тримає той стиль!)😂", "Заради Марка для настрою дивитимусь 😂 відчуваю скоро тик струми під нього знімати будуть 😂", "Щось пропустила, а розмір ноги який?🤔 😆", "Марк як завжди 🔥", "Мені вже все подобається 🔥🔥🔥Ви є, є Роман, є Марк і ще багато впевнена відомих людей буде❤️Чекаю прем’єру 🙌", "Коли просять вислать своє резюме , тим часом ти: 😂😂😂😂😂".

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