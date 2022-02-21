Телеведуча Леся Нікітюк показала ефектний образ у сукні та поділилася селфі з Потапом.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Нещодавно стало відомо, що знаменитість стала ведучою шоу" Ліпсінк батл " з Олексієм Потапенко (Потапом), який одружений на Насті Каменських. Не забуває Никитюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Леся з'явилася в сукні, а образ доповнила розкішним мейкапом, показуючи закулісся "Ліпсінк батл". Зірка сиділа на дивані, демонструючи свій лук.

"Просто запам'ятайте мене такою. Завтра я буду в халаті і без макіяжу" - сказала Леся.

На другому фото зірка зробила селфі, сидячи перед дзеркалом.

А на наступному сторіс Нікітюк вже валялася поруч з Олексієм Потапенко (Потапом).

До цього Никитюк розповіла, чого чекати українським телеглядачам від їх с Потап дуету на сцені "Ліпсінк батл".

"Ви навіть не уявляєте, що буде. Ми перевершимо ваші очікування. Повірте, ми працюємо для людей...", - поділилася Никитюк.

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