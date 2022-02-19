Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала ведучою шоу "Ліпсінк батл" заінтригувала глядачів новим сезоном. На сторінці проекту в Instagram опублікували коротке інтерв'ю ведучої, в якій вона відкрила закулісся нового сезону.

Так, за словами Лесі, цей сезон буде сповнений сюрпризів, над ним працюють багато людей. І все це робиться заради українців, щоб розважити їх у цей непростий час.

"Ви навіть не уявляєте, що буде. Ми перевершимо ваші очікування. Повірте, ми працюємо для людей, і ми хочемо втішати всіх глядачів вечорами, після роботи, щоб ви класно відпочили, переключилися від усіх проблем. І спостерігали за артистами, які змінюються у вас на очах", - поділилася Нікітюк.

Також вона з посмішкою розповіла про декорації, які будуть на 30 сантиметрів вище, і тут вона має на увазі себе. Крім того, Леся розповіла про свого колеги-ведучого Потапа. "Лешенька засяє нарешті, ось прямо в цьому сезоні Олексій засяє. Лисий хлопчик знайшов пару", - жартівливо зазначила телезірка.

Нагадавши, Новий сезон " Ліпсінк батл "з Нікітюк замість Кароль, хто із зірок братиме участь:"Мєловіна чекаю".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала свою головну гідність в ефектному міні:"Ноги на мільйон доларів".

Також Politeka писала, що Нікітюк замінила Тіну Кароль у відомому шоу, Потап вирішив висловитися: "це ще та штучка".