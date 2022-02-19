Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом з Олексієм Потапенком (Потап) стала ведучою нового сезону "Ліпсінг батл", опублікувала сторіс з популярною українською співачкою Надею Дорофєєвою.

Так, Леся співала та танцювала під нову пісню Дорофєєвої "Разноцветная", що дуже веселило Надю.

"Я зрозуміла! Пісня стає хітом, якщо під неї можна танцювати отак", - крикнула Леся Нікітюк та почала нахиляти тільки головою в різні боки.

Нагадаємо, що прем'єра нового треку Наді Дорофєєвої "Разноцветная" відбулася 16 лютого. На YouTube каналі співачки опублікували кліп, у якому Надя стала блондинкою. Відеоролик переглянули вже 1 475 115 людей. Варто зауважити, що мільйон переглядів кліп набрав всього за два дні.

Трек уже посів 11 сходинку в ТОП-100 Apple Music в Україні.

Раніше Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако, Кухар, Сердючка та інші оцінили фігуру Нікітюк в ультра-міні: "Леся Кардашьян".

Нагадаємо, що Нікітюк показала свою головну гідність в ефектному міні: "Ноги на мільйон доларів".

Також Politeka писала, що Нікітюк розсмішила українців, пожартувавши над своїми подружками: несподівані кадри.