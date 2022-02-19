Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом з Олексієм Потапенком (Потап) стала ведучою нового сезону "Ліпсінг батл", опублікувала сторіс з популярною українською співачкою Надею Дорофєєвою.
Так, Леся співала та танцювала під нову пісню Дорофєєвої "Разноцветная", що дуже веселило Надю.
"Я зрозуміла! Пісня стає хітом, якщо під неї можна танцювати отак", - крикнула Леся Нікітюк та почала нахиляти тільки головою в різні боки.
Галкін "спалив" Пугачову з дочкою за цікавим заняттям: "Нікому не розповідай"
Фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті: "Через тиждень..."
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
"Приєднався до свого брата у вічності": зупинилося серце музиканта популярної групи
Дочка виявила тіло матері, яку шукали в Києві з 2016-го року: "В ящику, залитому бетоном..."
Нагадаємо, що прем'єра нового треку Наді Дорофєєвої "Разноцветная" відбулася 16 лютого. На YouTube каналі співачки опублікували кліп, у якому Надя стала блондинкою. Відеоролик переглянули вже 1 475 115 людей. Варто зауважити, що мільйон переглядів кліп набрав всього за два дні.
Трек уже посів 11 сходинку в ТОП-100 Apple Music в Україні.
Раніше Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако, Кухар, Сердючка та інші оцінили фігуру Нікітюк в ультра-міні: "Леся Кардашьян".
Нагадаємо, що Нікітюк показала свою головну гідність в ефектному міні: "Ноги на мільйон доларів".
Також Politeka писала, що Нікітюк розсмішила українців, пожартувавши над своїми подружками: несподівані кадри.