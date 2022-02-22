Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам фрагмент нового проекта на "Новом канале" об интересной молодежи Украины, который она будет вести вместе с Романом Мищеряковым.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фрагмент нового проекта на "Новом канале", ведущими которого стали она и победитель "Лиги смеха", актер Improv Live Show Роман Мищеряков.

"ДрузяШки это будет очень клевый проект, об интересной молодежи Украины)))

Не пропустите премьеру на Новом канале 22 февраля в 20.00🤘🏻🤘🏻", - написала Никитюк.

Вероятно Леся имела в виду новое реалити на "Новом канале" - "Пара на миллион", премьера которого состоится именно 22 февраля 2022 года в 20:00.

Так, на видео себя представлял победитель "Лиги смеха", юморист Марк Куцевалов. Парень очень подробно охарактеризовал себя, чем насмешил Лесю Никитюк и других участников реалити.

На публикацию Леси отреагировал известный ведущий Владимир Остапчук: "😂😂😂"

Поклонники также прокомментировали забавный видеоролик: "Не, ну а что, такого и домой не стыдно привести 😂 ", " Марк держит тот стиль!) 😂 ", "Ради Марка для настроения буду смотреть 😂 чувствую скоро тик токи под него снимать будут 😂 ", " Что-то пропустила, а размер ноги какой? 🤔 😆", "Мне уже все нравится 🔥🔥🔥 Вы есть, есть Роман, есть Марк и еще много известных людей будет ❤️ Жду премьеру 🙌 ", "Когда просят выслать свое резюме , тем временем ты: 😂😂😂😂😂"

Ранее Politeka сообщала, что Никитюк позволила себе прилечь рядом с женатым Потапом: "Запомните меня такой".

Напомним, что "Лысый мальчик нашел пару": Никитюк за кулисами "Липсинк батл" неожиданно высказалась о Потапе.

Также Politeka писала, что Никитюк показала свое главное достоинство в эффектном мини: "Ноги на миллион долларов".