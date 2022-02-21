Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома співачка з України, яка прославилася завдяки "Голос країни". Зірка на проекті прийшла до Святославу Вакарчуку, який після шоу продюсував артистку деякий час. Співачка продовжує активно займатися творчістю і веде сторінку в Instagram, де цього разу розповіла про українську мову.
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Українська мова-зброя захисту, наш щит української ідентичності-розпізнавання своїх, щоб зберегти своє. Коли росіянин присвоїв мою пісню - ви проявили спільність і стали на захист. Коли на нашу землю пхають кафіри-як нам відрізнити окупанта від російськомовного українця? Знання російської-чудова маскування в окупації. Але на вільній українській землі ми повинні проявити спільність і бути озброєні, перш за все – українською мовою. Щоб творити Україну майбутнього.
З Днем рідної мови, українці", - написала Соловій.
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Також Христина додала фото, показавши своє українське вбрання.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"З Днем рідної мови, Христина", " зі святом всіх. Але мені бентежить питання, де взяти цей неймовірний корсет?", "Так, потрібно берегти своє"," а Мова наша найкраща в світі","Браво, нарешті пора всім зрозуміти, що мова - це і є ключ до перемоги і розвитку, спасибі за захист української пісні".
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