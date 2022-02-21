Українці високо оцінили вражаючий вчинок ведучої "1+1" Марічки Падалко, яка заговорила грузинською мовою на знак подяки за підтримку нашої країни.

Як пише Politeka.net, глядачі захопилися вчинком ведучої, засипавши її позитивними коментарями в Instagram.

Раніше ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" Ніна Хубутія українською мовою висловила в ефірі підтримку Україні на тлі нарощування Росією військ на кордонах нашої країни.

У свою чергу, Падалко подякувала грузинську колегу за підтримку, заговоривши її мовою. Відповідне відео ведуча опублікувала в своєму Instagram.

"Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія!", - сказати Падалко.

Українці вразилися таким вчинком ведучої.

"Дуже приємно чути такі слова підтримки Україні, це чіпає! А ще зворушила посвята фінів своєї перемоги Україні... Спасибі", "до слів подяки приєднуються всі українці!", "За такими простими життєвими вчинками, а не заздалегідь поставленими промовами політиків, стає зрозуміло який народ є братній", "гідна відповідь Грузії, Марічка! Дійсно, підтримка так важлива для нас сьогодні! Ми сильна нація-перемога за нами", "чудово, приємно до сліз!", "Ви неймовірна спасибі", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведуча 1 + 1 Падалко опублікувала щемливі кадри з місця трагедії, яка потрясла весь світ.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Марічка Падалко зворушила романтичними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко в прямому ефірі заговорила по-грузинськи.