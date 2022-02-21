Як пише Politeka.net, глядачі захопилися вчинком ведучої, засипавши її позитивними коментарями в Instagram.
Раніше ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" Ніна Хубутія українською мовою висловила в ефірі підтримку Україні на тлі нарощування Росією військ на кордонах нашої країни.
У свою чергу, Падалко подякувала грузинську колегу за підтримку, заговоривши її мовою. Відповідне відео ведуча опублікувала в своєму Instagram.
"Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія!", - сказати Падалко.
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Українці вразилися таким вчинком ведучої.
"Дуже приємно чути такі слова підтримки Україні, це чіпає! А ще зворушила посвята фінів своєї перемоги Україні... Спасибі", "до слів подяки приєднуються всі українці!", "За такими простими життєвими вчинками, а не заздалегідь поставленими промовами політиків, стає зрозуміло який народ є братній", "гідна відповідь Грузії, Марічка! Дійсно, підтримка так важлива для нас сьогодні! Ми сильна нація-перемога за нами", "чудово, приємно до сліз!", "Ви неймовірна спасибі", - пишуть люди.
Нагадаємо, ведуча 1 + 1 Падалко опублікувала щемливі кадри з місця трагедії, яка потрясла весь світ.
Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Марічка Падалко зворушила романтичними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Марічка Падалко в прямому ефірі заговорила по-грузинськи.