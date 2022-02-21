Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес намагається показати яскраві акценти в своїх образах, так як саме її фігура показує, що вона тренується не дарма. На думку Лопес, займатися нжуно активніше саме після 25 років, так як це період підтримки і продовження молодості.

Нещодавно Лопес під час прогулянки впевнено показала свої форми і не стала соромитися. Причому артистка виглядала дуже природно, надівши короткі шорти і таку ж блузку в тон. Більш того, Лопес розпустила волосся і традиційно одягла різні золоті прикраси.

Найбільше в мережі обговорили те, як виглядає фігура 52-річної Лопес і чому вона все ще може собі дозволити носити такі речі:

"Примусь їх повертати голови, куди б вона не пішла🤤 💙 💦; так елегантно і стильно❤; це нові?; Так красиво 🌹; тобі йде, Джо🤗 😊 😁. О, так; виглядає красивою приголомшливо впевненою Дженніфер Лопес 🥰; дуже гарне вбрання; змусила зупинитися і подивитися😫 😍; це нове фото джейло?; Не фанат цього вбрання"»

Ми писали, Лопес розповідати про себе більше після того, як приступила до нових проектів з початком року. Також вона вирішила поцікавитися у фанатів, чим вони зараз захоплюються і що їм найцікавіше спостерігати в її творчості.

"Сьогодні дуже особливий день! ✨ @MarryMeMovie зараз в кінотеатрах! У мене є трохи часу, щоб відповісти на ваші запитання... давайте задамо питання та відповіді нижче!!!! 💕 #JLovers " - поділилася думками Лопес і зацікавила зверненням.

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