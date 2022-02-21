Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес старается показать яркие акценты в своих образах, так как именно ее фигура показывает, что она тренируется не зря. По мнению Лопес, заниматься нжуно активнее именно после 25 лет, так как это период поддержания и продления молодости.

Недавно Лопес во время прогулки уверено показала свои формы и не стала стесняться. Причем артистка выглядела очень естественно, надев короткие шорты и такую же блузку в тон. Более того, Лопес распустила волосы и традиционно надела разные золотые украшения.

Больше всего в сети обсудили то, как выглядит фигура 52-летней Лопес и почему она все еще может себе позволить носить такие вещи:

«Заставь их поворачивать головы, куда бы она ни пошла🤤💙💦; Так элегантно и стильно ❤; Это новые?; Так красиво 🌹; Тебе идет, Джо 🤗😊😁. О, да; Выглядит красивой потрясающе уверенной Дженнифер Лопес 🥰; Очень красивый наряд; Заставила остановиться и посмотреть 😫😍; Это новое фото Джейло?; Не фанат этого наряда».

Мы писали, Лопес рассказывать о себе больше после того, как приступила к новым проектом с началом года. Также она решила поинтересоваться у фанатов, чем они сейчас увлекаются и что им интереснее всего наблюдать в ее творчестве.

«Сегодня очень особенный день! ✨ @MarryMeMovie СЕЙЧАС в кинотеатрах! У меня есть немного времени, чтобы ответить на ваши вопросы… давайте зададим вопросы и ответы ниже!!!! 💕 #JLovers» - поделилась мыслями Лопес и заинтересовала обращением.

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